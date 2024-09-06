Пентагон розкрив вміст нового пакета військової допомоги для України

Міністерство оборони США в п’ятницю, 6 вересня, оголосило про новий пакет військової допомоги для України вартістю до 250 мільйонів доларів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Пентагону.

Оголошений пакет виділяється за програмою президентських повноважень зі скорочення озброєнь (PDA) та є 65-м з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

Пакет містить, зокрема зенітні ракети RIM-7, ракети Stinger, боєприпаси для систем HIMARS, артилерійські снаряди калібрів 155-мм і 105-мм, протитанкові ракети TOW і протитанкові системи Javelin та AT-4.

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У повідомленні також згадуються бойові машини піхоти Bradley, бронетранспортери M113, протимінні транспортні засоби із захистом від засідок (MRAP), боєприпаси до стрілецької зброї, гранати, патрульні катери, морське навчально-тренувальне обладнання, обладнання та боєприпаси для підривних робіт, запчастини й допоміжне обладнання.

"Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати з близько 50 членами Альянсу і партнерами через Контактну групу з питань оборони України та пов'язані з нею коаліції сил і засобів для задоволення нагальних потреб України на полі бою і захисту від російської агресії", – наголосили в Пентагоні.

Пакет на 250 мільйонів доларів раніше анонсував міністр оборони США Ллойд Остін під час засідання "Рамштайну".

Водночас адміністрація веде термінові переговори з Конгресом, щоб дозволити їй використати понад 6 мільярдів доларів військової допомоги Україні до 30 вересня, коли закінчується фінансовий рік і гроші можуть "згоріти".