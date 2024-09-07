У Білому домі прокоментували чутки про те, що Іран передав Росії балістичні ракети

У Раді нацбезпеки Білого дому заявили, що якщо Іран передав чи передасть Росії балістичні ракети, це буде "драматичною ескалацією" у підтримці Тегераном війни РФ проти України.

Як повідомляє CNN, пише "Європейська правда", про це заявив речник Ради з нацбезпеки Білого дому Шон Саветт.

Саветт сказав, що "будь-яка передача іранських балістичних ракет Росії була би драматичною ескалацією" у підтримці Іраном війни Росії проти України. У заяві він не підтвердив і не спростував, чи це сталося.

"Ми попереджали про те, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну безпекове партнерство між Росією та Іраном поглиблювалося, і що ми стурбовані цим. Ми і партнери чітко заявили на самітах G7 і НАТО цього літа, що ми готові разом відреагувати серйозними наслідками", – додав речник.

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У представництві Ірану при ООН заперечили твердження про передачу Іраном Росії балістичних ракет.

Як відомо, 6 вересня видання WSJ з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран вже передав Росії балістичні ракети малої дальності.

Агентство Reuters, яке першим повідомило про підготовку передачі балістичних ракет з Ірану до Росії, писало, що може йтись про Fath-360 – системи, яка запускає балістичні ракети з максимальною дальністю 120 кілометрів і боєголовкою вагою 150 кілограмів.