В Белом доме прокомментировали слухи о том, что Иран передал России баллистические ракеты

В Совете нацбезопасности Белого дома заявили, что если Иран передал или передаст России баллистические ракеты, это будет "драматической эскалацией" в поддержке Тегераном войны РФ против Украины.

Как сообщает CNN, пишет "Европейская правда", об этом заявил представитель Совета по нацбезопасности Белого дома Шон Саветт.

Саветт сказал, что "любая передача иранских баллистических ракет России была бы драматической эскалацией" в поддержке Ираном войны России против Украины. В заявлении он не подтвердил и не опроверг, произошло ли это.

"Мы предупреждали о том, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину партнерство по безопасности между Россией и Ираном углублялось, и что мы обеспокоены этим. Мы и партнеры четко заявили на саммитах G7 и НАТО этим летом, что мы готовы вместе отреагировать серьезными последствиями", – добавил представитель.

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В представительстве Ирана при ООН опровергли утверждение о передаче Ираном России баллистических ракет.

Как известно, 6 сентября издание WSJ со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников сообщило, что Иран уже передал России баллистические ракеты малой дальности.

Агентство Reuters, которое первым сообщило о подготовке передачи баллистических ракет из Ирана в Россию, писало, что речь может идти о Fath-360 – системе, которая запускает баллистические ракеты с максимальной дальностью 120 километров и боеголовкой весом 150 килограммов.