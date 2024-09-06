WSJ: Іран передав Росії балістичні ракети

Іран відправив до Росії свої балістичні ракети малої дальності.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що передання Іраном балістичних ракет "дасть Москві ще один потужний військовий інструмент для використання у війні проти України".

Деталей стосовно кількості та типів ракет, які отримала Росія, WSJ не наводить.

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Агентство Reuters, яке першим повідомило про підготовку передачі балістичних ракет з Ірану до Росії, писало, що може йтись про Fath-360 – системи, яка запускає балістичні ракети з максимальною дальністю 120 кілометрів і боєголовкою вагою 150 кілограмів.

У Євросоюзі раніше пообіцяли відреагувати на передання Іраном балістичних ракет Росії.

Як відомо, Іран і Росія активно розвивають військову співпрацю після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Водночас на позір іранська сторона заперечує, що надає Москві військову допомогу.

Офіційно Тегеран лише визнав, що постачав Росії невелику партію дронів-камікадзе перед повномасштабним вторгненням. Та ЗМІ неодноразово описували, як саме Москва отримує зброю від Ірану.