Глави розвідок США і Британії розповіли про вплив Курської операції ЗСУ на еліти в РФ

Курська наступальна операція українських Збройних сил посіяла сумніви у російської еліти, заявили керівники розвідувальних служб США і Британії Білл Бернс і глава Річард Мур.

З відповідною заявою вони виступили на заході, організованому Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, директор американського ЦРУ Бернс сказав, що Курська операція була "значним тактичним досягненням", яке підняло бойовий дух українців і оголило слабкі сторони Росії.

"Це викликало питання... ...у всієї російської еліти про те, до чого все це призведе", – сказав він.

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Своєю чергою глава британської Mi-6 Мур сказав, що це був "типово зухвалий і сміливий крок з боку українців...щоб спробувати змінити хід гри".

Раніше міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив думку, що завдяки операції у Курській області Україна може отримати кращі позиції для переговорів з Росією.

Своєю чергою генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україна досягла "багато чого" під час операції у Курській області РФ.

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