Польских десантников ветром отнесло на ЛЭП и крышу частного дома
Новости — Понедельник, 9 сентября 2024, 19:15 —
Во время учений в Малопольском воеводстве Польши двое десантников из-за погодных условий приземлились в неправильном месте.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.
Инцидент произошел тогда, когда 12 солдат 2-го разведывательного полка из Грубешова прыгали с парашютами и должны были приземлиться в Блендувской пустыне. Но ветром их отнесло в село Хехло, расположенное неподалеку.
#BREAKING #Poland Polish paratroopers from the 2nd Reconnaissance Regiment, intended for a desert landing, mistakenly descended on Chechło village due to strong winds, as reported by RMF FM.
The incident resulted in minor damage and one soldier with a leg injury requiring… pic.twitter.com/m9FnLqpomTРеклама:– The National Independent (@NationalIndNews) September 9, 2024
Как пояснил корреспонденту RMF FM один из военнослужащих, управляемость парашюта, который они использовали, ограничена: он раскрывается автоматически после выхода из самолета.
Группу военнослужащих отнесло на несколько сотен метров на северо-запад. Солдаты упали на объекты недвижимости в Хехли: один из них завис над линией электропередач, а другой повредил крышу частного дома.
Местные жители помогли военным выбраться на землю. Никто не получил серьезных повреждений, одного военнослужащего доставили в больницу с травмой колена.
Как пишет RMF FM, инцидент будет расследовать польская Комиссия по расследованию авиационных происшествий, а также внутренние военные службы.
В прошлом месяце на польском полигоне Ожиш в результате несчастного случая рикошетом было повреждено гражданское здание, расположенное рядом.
А ранее в Швеции на учениях НАТО во время прыжка с парашютом пострадали 11 военных.