Польских десантников ветром отнесло на ЛЭП и крышу частного дома

Во время учений в Малопольском воеводстве Польши двое десантников из-за погодных условий приземлились в неправильном месте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Инцидент произошел тогда, когда 12 солдат 2-го разведывательного полка из Грубешова прыгали с парашютами и должны были приземлиться в Блендувской пустыне. Но ветром их отнесло в село Хехло, расположенное неподалеку.

#BREAKING #Poland Polish paratroopers from the 2nd Reconnaissance Regiment, intended for a desert landing, mistakenly descended on Chechło village due to strong winds, as reported by RMF FM.



The incident resulted in minor damage and one soldier with a leg injury requiring… pic.twitter.com/m9FnLqpomT Реклама: September 9, 2024

Как пояснил корреспонденту RMF FM один из военнослужащих, управляемость парашюта, который они использовали, ограничена: он раскрывается автоматически после выхода из самолета.

Группу военнослужащих отнесло на несколько сотен метров на северо-запад. Солдаты упали на объекты недвижимости в Хехли: один из них завис над линией электропередач, а другой повредил крышу частного дома.

Местные жители помогли военным выбраться на землю. Никто не получил серьезных повреждений, одного военнослужащего доставили в больницу с травмой колена.

Как пишет RMF FM, инцидент будет расследовать польская Комиссия по расследованию авиационных происшествий, а также внутренние военные службы.

В прошлом месяце на польском полигоне Ожиш в результате несчастного случая рикошетом было повреждено гражданское здание, расположенное рядом.

А ранее в Швеции на учениях НАТО во время прыжка с парашютом пострадали 11 военных.