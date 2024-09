Польских десантников ветром отнесло на ЛЭП и крышу частного дома

Во время учений в Малопольском воеводстве Польши двое десантников из-за погодных условий приземлились в неправильном месте.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Инцидент произошел тогда, когда 12 солдат 2-го разведывательного полка из Грубешова прыгали с парашютами и должны были приземлиться в Блендувской пустыне. Но ветром их отнесло в село Хехло, расположенное неподалеку.

#BREAKING #Poland Polish paratroopers from the 2nd Reconnaissance Regiment, intended for a desert landing, mistakenly descended on Chechło village due to strong winds, as reported by RMF FM.



The incident resulted in minor damage and one soldier with a leg injury requiring… pic.twitter.com/m9FnLqpomT

