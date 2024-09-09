Глави МЗС Польщі та Британії зустрілись у Варшаві, говорили про Україну

Очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зустрівся зі своїм колегою із Великої Британії Девідом Ламмі у Варшаві: вони обговорили, зокрема, і питання подальшої підтримки України.

Про це повідомляє МЗС Польщі, передає "Європейська правда".

Як зазначили у заяві, міністри обговорили найважливіші питання двосторонньої співпраці, такі як подальшу підтримку України та питання, пов’язані із ситуацією на Близькому Сході, трансатлантичне співробітництво та політику щодо Китаю.

Зазначається, що Сікорський порушив питання статусу польської мови у британській системі освіти.

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Окрім цього, він також звернув увагу на вимоги польських експортерів, у контексті труднощів у двосторонній торгівлі після Brexit.

Міністри також запланували подальші зустрічі та заходи на багатьох рівнях.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада проголосувала за призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ замість Дмитра Кулеби.

Нещодавно стало відомо, що Велика Британія поставить 650 легких багатоцільових ракет (LMM) в рамках контракту вартістю 162 мільйони фунтів стерлінгів для посилення протиповітряної оборони України.

А голова польської Ради співпраці з Україною Павел Коваль заявив, що польська сторона в найближчі дні розробить план підтримки Львова у відповідь на останній російський ракетний обстріл.