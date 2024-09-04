Польща розробить план допомоги Львову, який постраждав від удару РФ

Голова польської Ради співпраці з Україною Павел Коваль заявив, що польська сторона в найближчі дні розробить план підтримки Львова у відповідь на останній російський ракетний обстріл.

Про це він сказав у коментарі РАР, повідомляє "Європейська правда".

Коваль зазначив, що перебуває на зв’язку з мером Львова Андрієм Садовим і "передав відповідну інформацію" польському прем'єр-міністру Дональду Туску.

"Польща має фахівців у різних галузях, які можуть підтримати місто у сферах медицини, захисту історичних будівель та подальшої реконструкції. Наші фахівці мають унікальні знання і готові поділитися ними у відновленні зруйнованих культурних пам'яток", – перелічив він.

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Польський посадовець уточнив, що Рада співпраці з Україною розробить план підтримки Львова "як спеціальну реакцію на останні події".

"Паралельно ми завершуємо роботу над реалізацією енергетичної підтримки – деталі для електростанцій, зруйнованих російськими авіаударами, незабаром поїдуть в Україну", – анонсував Коваль.

Раніше про готовність допомогти з відбудовою Львова заявив сам Туск.

Як відомо, 4 вересня зранку Росія масовано атакувала Україну, внаслідок чого, за останніми даними, у Львові загинуло сім людей, з них троє – діти. Цього ж ранку у Кривому Розі ворог зруйнував готель, там постраждали п’ятеро людей, одна з них – 10-річна дитина.

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ засудити російський обстріл Львова та Кривого Рогу і дозволити сусіднім країнам збивати ракети.