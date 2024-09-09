В Італії в горах загинув альпініст, четверо постраждали

Одна людина загинула і четверо отримали поранення в результаті падіння зі снігового виступу на групу з восьми альпіністів на горі Касторе в масиві Монте-Роза, що в італійських Альпах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

За інформацією італійських рятувальників, вісім альпіністів – попередньо, громадяни Іспанії – досягли перевалу і, ймовірно, через погану видимість стали на сніговий виступ, що обвалився.

Альпіністи в цей час перебували на висоті 4061 метр і впали на 150-200 метрів нижче.

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Рятувальники через погану погоду не змогли одразу дістатись постраждалих на геліпоктері й тому були змушені добиратись пішки.

Чотирьох постраждалих рятувальники доставили гелікоптером в лікарні міста Аоста для обстеження та лікування. Трьох інших, які не зазнали поранень, передали рятувальникам для з’ясування обставин того, що сталось.

Нагадаємо, минулого тижня у Франції розбився на смерть альпініст з Румунії, який впав з висоти близько 200 метрів на найвищій вершині Європи Монблан.

А у серпні на зворотній дорозі з вершини Монблан зірвалися двоє альпіністів, один з них загинув.