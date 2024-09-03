У Французьких Альпах розбився турист, який намагався пройти "коридором смерті"

У Франції розбився на смерть альпініст з Румунії, який впав з висоти близько 200 метрів на найвищій вершині Європи Монблан.

Про це повідомило видання Spiegel із посиланням на дані гірсько-рятувальної служби Шамоні, передає "Європейська правда".

За повідомленням гірської рятувальної служби, 35-річний чоловік впав з висоти близько 200 метрів у районі вершини Кулуар-дю-Готер, яку іноді називають "коридором смерті", та розбився.

Вони додали, що цього літа на Монблані, найвищій горі Західної Європи, вже сталося кілька смертельних випадків, зокрема в Кулуар-дю-Готер на шляху до вершини. Наприкінці серпня там під час каменепаду загинув 52-річний альпініст.

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Повідомлялося, що гірська рятувальна служба у департаменті Верхні Альпи пізно ввечері 20 серпня здійснила виліт за двома альпіністами в районі вершини Ля Мей, які почали спускатися хибним маршрутом і опинились у скруті.

22 серпня на зворотній дорозі з вершини Монблан зірвалися двоє альпіністів, один з них загинув.