В Италии в горах погиб альпинист, четверо пострадали

Один человек погиб и четверо получили ранения в результате падения со снежного выступления на группу из восьми альпинистов на горе Касторе в массиве Монте-Роза, что в итальянских Альпах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

По информации итальянских спасателей, восемь альпинистов – предварительно, граждане Испании – достигли перевала и, вероятно, из-за плохой видимости стали на обвалившийся снежный выступ.

Альпинисты в это время находились на высоте 4061 метр и упали на 150-200 метров ниже.

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Спасатели из-за плохой погоды не смогли сразу добраться до пострадавших на гелипоктере и поэтому были вынуждены добираться пешком.

Четырех пострадавших спасатели доставили вертолетом в больницы города Аоста для обследования и лечения. Трех других, которые не получили ранений, передали спасателям для выяснения обстоятельств случившегося.

Напомним, на прошлой неделе во Франции разбился насмерть альпинист из Румынии, который упал с высоты около 200 метров на самой высокой вершине Европы Монблан.

А в августе на обратном пути с вершины Монблан сорвались двое альпинистов, один из них погиб.