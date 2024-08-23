На Монблані знову стався смертельний інцидент з альпіністами

На зворотній дорозі з найвищої вершини Європи Монблан у четвер зірвалися двоє альпіністів, один з них загинув.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Двоє альпіністів 22 серпня поверталися назад після підйому на Монблан та зірвалися в районі вершини Дом-дю-Гуте (Dôme du Goûter), через яку проходить класичний маршрут і яка набула слави особливо небезпечної ділянки. Рятувальні служби отримали сповіщення близько 17:40.

На місце вирушила команда високогірних рятувальників з Шамоні. З гелікоптера визначили сліди падіння зв’язки, що вели у льодовикову тріщину. Альпіністи виявилися у ній на глибині близько 7 метрів.

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Дістатися до них вдалось приблизно за годину. Один з постраждалих, 67-річний француз, на той час вже помер.

Його 62-річного напарника госпіталізували з переохолодженням і черепно-мозковою травмою.

Це останній з цілої низки нещасних випадків, які сталися у французьких Альпах за останній час. Раніше цього тижня зірвалися і загинули двох братів-альпіністів. Також рятувальники запобігли можливій трагедії, вчасно помітивши двох альпіністів, які на спуску збилися з безпечного шляху.

На початку серпня у французьких Альпах внаслідок обвалу льодовика загинули троє альпіністів з Франції та Німеччини.