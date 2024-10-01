Французькі профспілки влаштовують першу за нового уряду акцію проти пенсійної реформи

Низка французьких профспілок анонсували протест на 1 жовтня, вимагаючи скасувати вже ухвалену непопулярну пенсійну реформу та підвищити заробітні плати.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

Профспілки CGT, Solidaires і FSU закликали приєднуватися до їхньої демонстрації, щоб вимагати скасування пенсійної реформи і збільшення заробітних плат. Це стане першим таким протестом за нового уряду на чолі з Мішелем Барньє.

"Ми можемо добитися її скасування, як свідчить заява Мішеля Барньє, розклад сил – на нашу користь", – заявила представниця CGT Софі Біне.

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Барньє у першому телеінтерв’ю тиждень тому висловив готовність "покращити" реформу.

CGT, яка є другою найбільшою профспілкою у Франції, з серпня закликає об’єднуватися і добиватися повного скасування реформи та покращення умов праці.

Демонстрація 1 жовтня у Парижі вирушить з площі Данфер-Рошеро о 14 годині до будівлі нижньої палати парламенту так, щоб опинитися там одночасно з представленням бюджету.

Також у цей день Барньє має виступати з поясненням своїх політичних пріоритетів.

Очікують, що цей протест буде відносно невеликим. Водночас на тлі нього пройде також страйк залізничників, що вплине на рух регіональних поїздів з 19 години вівторка до 8 години ранку середи. Також можуть не вийти на роботу деякі вчителі.

Нагадаємо, минулого тижня новопризначений прем'єр Мішель Барньє вперше зібрав свій уряд і закликав працювати "без театральщини".

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