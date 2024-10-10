Зеленский встретится с премьером Британии и новым генсеком НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 10 октября, прибудет с визитом в Лондон, где встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Об этом рассказал представитель британского премьера, которого цитирует Reuters, сообщает "Европейская правда".
Представитель Стармера рассказал, что приезд Зеленского будет совпадать с визитом Рютте в Лондон.
"Он (Стармер) подтвердит твердую поддержку Украины со стороны Великобритании перед лицом продолжающейся российской агрессии", – сказал представитель журналистам.
Он добавил, что британский премьер описал войну с Россией как находящуюся в "критической точке".
Сообщалось также, что в четверг Зеленский встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.
Также неофициально стало известно, что в пятницу Зеленского ждут в Берлине, где он проведет переговоры с канцлером Олафом Шольцом и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.
О визите в Берлин стало известно после отмены заседания в формате "Рамштайн" 12 октября из-за изменения планов президента США Джо Байдена. Пока не известно, состоится ли в будущем встреча на уровне лидеров, как это было запланировано. Подробно "Европейская правда" рассказывает в видео: Почему отменили "Рамштайн" и что будет с "планом победы" Зеленского.