Зеленский встретится с премьером Британии и новым генсеком НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 10 октября, прибудет с визитом в Лондон, где встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом рассказал представитель британского премьера, которого цитирует Reuters, сообщает "Европейская правда".

Представитель Стармера рассказал, что приезд Зеленского будет совпадать с визитом Рютте в Лондон.

"Он (Стармер) подтвердит твердую поддержку Украины со стороны Великобритании перед лицом продолжающейся российской агрессии", – сказал представитель журналистам.

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Он добавил, что британский премьер описал войну с Россией как находящуюся в "критической точке".

Сообщалось также, что в четверг Зеленский встретится с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже.

Также неофициально стало известно, что в пятницу Зеленского ждут в Берлине , где он проведет переговоры с канцлером Олафом Шольцом и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.