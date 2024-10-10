Польща і Чехія домовились про співпрацю у галузі атомної енергетики

Польща і Чехія домовилися про тіснішу співпрацю в галузі цивільного використання ядерної енергії.

Про це йшлося на зустрічі прем’єрів країн Дональда Туска і Петра Фіали, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Туск зазначив, що Польща починає "з нуля" в цій галузі, тоді як Чехія вже має багаторічний досвід.

"Ми переконані, що ядерна енергія – це шлях вперед", – сказав Фіала.

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У найближчі десятиліття Польща планує інвестувати значні кошти в атомну енергетику.

У 2022 році вона уклала контракт на будівництво першої реакторної установки з американським виробником атомних станцій Westinghouse.

Запуск станції заплановано на 2033 рік, за ним підуть ще п'ять блоків.

Наразі в Чехії експлуатується загалом шість ядерних реакторів на майданчиках Темелін і Дуковани на півдні країни.

Прем’єри також обговорили майбутнє Шенгенської зони, причому обидва висловили занепокоєння з приводу вільного пересування після того, як Німеччина у вересні запровадила прикордонні перевірки в спробі скоротити кількість несанкціонованих в'їздів у країну.

Фіала заявив, що прикордонні перевірки суперечать ідеї Європейського союзу та європейської інтеграції, і що проблему нелегальної міграції потрібно вирішувати іншими способами, наприклад, на зовнішніх кордонах ЄС.

Передбачається, що перша АЕС у Польщі буде побудована в Помор'ї на основі американської реакторної технології AP1000. Будівництво електростанції має розпочатися у 2026 році, а перший реактор з'явиться у 2033 році.

У 2022 році Польща уклала угоду з Південною Кореєю про будівництво другої в країні атомної електростанції, прискорюючи свої зусилля в напрямку досягнення енергетичної незалежності після вторгнення Росії в Україну.

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