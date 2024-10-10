Польша и Чехия договорились о сотрудничестве в области атомной энергетики
Польша и Чехия договорились о более тесном сотрудничестве в области гражданского использования ядерной энергии.
Об этом шла речь на встрече премьеров стран Дональда Туска и Петра Фиалы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.
Туск отметил, что Польша начинает "с нуля" в этой области, тогда как Чехия уже имеет многолетний опыт.
"Мы убеждены, что ядерная энергия – это путь вперед", – сказал Фиала.
В ближайшие десятилетия Польша планирует инвестировать значительные средства в атомную энергетику.
В 2022 году она заключила контракт на строительство первой реакторной установки с американским производителем атомных станций Westinghouse.
Запуск станции запланирован на 2033 год, за ним последуют еще пять блоков.
Сейчас в Чехии эксплуатируется всего шесть ядерных реакторов на площадках Темелин и Дукованы на юге страны.
Премьеры также обсудили будущее Шенгенской зоны, причем оба выразили обеспокоенность по поводу свободного передвижения после того, как Германия в сентябре ввела пограничные проверки в попытке сократить количество несанкционированных въездов в страну.
Фиала заявил, что пограничные проверки противоречат идее Европейского союза и европейской интеграции, и что проблему нелегальной миграции нужно решать другими способами, например, на внешних границах ЕС.
Предполагается, что первая АЭС в Польше будет построена в Поморье на основе американской реакторной технологии AP1000. Строительство электростанции должно начаться в 2026 году, а первый реактор появится в 2033 году.
В прошлом году Польша заключила соглашение с Южной Кореей о строительстве второй в стране атомной электростанции, ускоряя свои усилия в направлении достижения энергетической независимости после вторжения России в Украину.
Читайте больше: Польский атом: как Варшава договаривается о строительстве АЭС и что это меняет.