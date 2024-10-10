Польша и Чехия договорились о сотрудничестве в области атомной энергетики

Польша и Чехия договорились о более тесном сотрудничестве в области гражданского использования ядерной энергии.

Об этом шла речь на встрече премьеров стран Дональда Туска и Петра Фиалы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Туск отметил, что Польша начинает "с нуля" в этой области, тогда как Чехия уже имеет многолетний опыт.

"Мы убеждены, что ядерная энергия – это путь вперед", – сказал Фиала.

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В ближайшие десятилетия Польша планирует инвестировать значительные средства в атомную энергетику.

В 2022 году она заключила контракт на строительство первой реакторной установки с американским производителем атомных станций Westinghouse.

Запуск станции запланирован на 2033 год, за ним последуют еще пять блоков.

Сейчас в Чехии эксплуатируется всего шесть ядерных реакторов на площадках Темелин и Дукованы на юге страны.

Премьеры также обсудили будущее Шенгенской зоны, причем оба выразили обеспокоенность по поводу свободного передвижения после того, как Германия в сентябре ввела пограничные проверки в попытке сократить количество несанкционированных въездов в страну.

Фиала заявил, что пограничные проверки противоречат идее Европейского союза и европейской интеграции, и что проблему нелегальной миграции нужно решать другими способами, например, на внешних границах ЕС.

Предполагается, что первая АЭС в Польше будет построена в Поморье на основе американской реакторной технологии AP1000. Строительство электростанции должно начаться в 2026 году, а первый реактор появится в 2033 году.

В прошлом году Польша заключила соглашение с Южной Кореей о строительстве второй в стране атомной электростанции, ускоряя свои усилия в направлении достижения энергетической независимости после вторжения России в Украину.

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