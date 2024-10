У ЄС визначили графік розгляду кандидатур нових єврокомісарів

У Європарламенті визначилися з графіком розгляду кандидатур нових єврокомісарів, яких запропонувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це повідомила пресслужба Європарламенту, пише "Європейська правда".

Графік розгляду кандидатур, який буде відбуватися у профільних комітетах Європарламенту відповідно до сфери відповідальності комісара, визначили після консультацій за участі лідерів політичних груп, очільників комітетів та президентки Європарламенту Роберти Метсоли.

Слухання щодо призначень відбудуться у період з 4 по 12 листопада. Так, кандидатуру комісарки з питань розширення, словенки Марти Кос, розглядатимуть 7 листопада. Нову очільницю дипломатії ЄС, колишню прем’єрку Естонії Каю Каллас заслухають 12 листопада, а литовця Андрюса Кубілюса на посаду комісара з оборони – 6 листопада.

Реклама:

Here is the @Europarl_EN programme for the hearings of @EU_Commission Commissioner-Designates.



Members of the European Parliament will ask the necessary questions, scrutinise and keep working on issues that matter to people 🇪🇺 pic.twitter.com/21COjFgaJe