У ЄС визначили графік розгляду кандидатур нових єврокомісарів

У Європарламенті визначилися з графіком розгляду кандидатур нових єврокомісарів, яких запропонувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це повідомила пресслужба Європарламенту, пише "Європейська правда".

Графік розгляду кандидатур, який буде відбуватися у профільних комітетах Європарламенту відповідно до сфери відповідальності комісара, визначили після консультацій за участі лідерів політичних груп, очільників комітетів та президентки Європарламенту Роберти Метсоли.

Слухання щодо призначень відбудуться у період з 4 по 12 листопада. Так, кандидатуру комісарки з питань розширення, словенки Марти Кос, розглядатимуть 7 листопада. Нову очільницю дипломатії ЄС, колишню прем’єрку Естонії Каю Каллас заслухають 12 листопада, а литовця Андрюса Кубілюса на посаду комісара з оборони – 6 листопада.

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Here is the @Europarl_EN programme for the hearings of @EU_Commission Commissioner-Designates.



Members of the European Parliament will ask the necessary questions, scrutinise and keep working on issues that matter to people 🇪🇺 pic.twitter.com/21COjFgaJe – Roberta Metsola (@EP_President) October 10, 2024

Перед тим, до 22 жовтня, кандидати повинні будуть відповісти на письмові запитання, які для них підготували профільні комітети.

Після засідань на комітетах проходитимуть зустрічі очільників комітетів і представників політичних груп-фракцій, на яких дадуть оцінку тому, як кандидати підтвердили свою відповідність посаді.

Із завершенням цього процесу на спецзасіданні голів комітетів підбиватимуть підсумки та оформлять свій висновок-рекомендацію. Далі на засіданні 21 листопада буде вирішуватися, чи на цьому процедура вважається завершеною і чи виносити увесь склад Єврокомісії на голосування у залі Європарламенту.

Зазначимо, у разі ризику незатвердження складу ЄК парламентом через проблемність якоїсь кандидатури її найімовірніше спробують замінити до цього часу, не доводячи до провального голосування.

Склад Єврокомісії має бути затверджений простою більшістю голосів із тих, які віддали під час голосування. Це має відбутися під час сесії Європарламенту у Страсбурзі 25-28 листопада.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії визначила розподіл посад між запропонованими кандидатами в середині вересня. Вкрай важливий для України портфель комісара з питань розширення дістався представниці Словенії Марті Кос.

А угорський комісар Олівер Варгеї, який зараз обіймає цю посаду і якого делегували повторно, отримав "пониження" – йому фон дер Ляєн доручила питання охорони здоров'я і добробуту тварин.