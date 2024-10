В ЕС определили график рассмотрения кандидатур новых еврокомиссаров

В Европарламенте определились с графиком рассмотрения кандидатур новых еврокомиссаров, которых предложила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Об этом сообщила пресс-служба Европарламента, пишет "Европейская правда".

График рассмотрения кандидатур, который будет происходить в профильных комитетах Европарламента в соответствии со сферой ответственности комиссара, определили после консультаций с участием лидеров политических групп, руководителей комитетов и президента Европарламента Роберты Метсолы.

Слушания по назначениям состоятся в период с 4 по 12 ноября. Так, кандидатуру комиссара по вопросам расширения, словенки Марты Кос, будут рассматривать 7 ноября. Новую руководительницу дипломатии ЕС, бывшего премьера Эстонии Каю Каллас заслушают 12 ноября, а литовца Андрюса Кубилюса на должность комиссара по обороне – 6 ноября.

Here is the @Europarl_EN programme for the hearings of @EU_Commission Commissioner-Designates.



Members of the European Parliament will ask the necessary questions, scrutinise and keep working on issues that matter to people 🇪🇺 pic.twitter.com/21COjFgaJe