В ЕС определили график рассмотрения кандидатур новых еврокомиссаров

В Европарламенте определились с графиком рассмотрения кандидатур новых еврокомиссаров, которых предложила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Об этом сообщила пресс-служба Европарламента, пишет "Европейская правда".

График рассмотрения кандидатур, который будет происходить в профильных комитетах Европарламента в соответствии со сферой ответственности комиссара, определили после консультаций с участием лидеров политических групп, руководителей комитетов и президента Европарламента Роберты Метсолы.

Слушания по назначениям состоятся в период с 4 по 12 ноября. Так, кандидатуру комиссара по вопросам расширения, словенки Марты Кос, будут рассматривать 7 ноября. Новую руководительницу дипломатии ЕС, бывшего премьера Эстонии Каю Каллас заслушают 12 ноября, а литовца Андрюса Кубилюса на должность комиссара по обороне – 6 ноября.

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Here is the @Europarl_EN programme for the hearings of @EU_Commission Commissioner-Designates.



Members of the European Parliament will ask the necessary questions, scrutinise and keep working on issues that matter to people 🇪🇺 pic.twitter.com/21COjFgaJe – Roberta Metsola (@EP_President) October 10, 2024

Перед тем, до 22 октября, кандидаты должны будут ответить на письменные вопросы, которые для них подготовили профильные комитеты.

После заседаний на комитетах будут проходить встречи руководителей комитетов и представителей политических групп-фракций, на которых дадут оценку тому, как кандидаты подтвердили свое соответствие должности.

С завершением этого процесса на спецзаседании глав комитетов будут подводить итоги и оформлять свой вывод-рекомендацию. Далее на заседании 21 ноября будет решаться, на этом ли процедура считается завершенной и выносить ли весь состав Еврокомиссии на голосование в зале Европарламента.

Отметим, в случае риска неутверждения состава ЕК парламентом из-за проблемности какой-то кандидатуры ее, скорее всего, попытаются заменить до этого времени, не доводя до провального голосования.

Состав Еврокомиссии должен быть утвержден простым большинством голосов из тех, которые отдали во время голосования. Это должно произойти во время сессии Европарламента в Страсбурге 25-28 ноября.

Напомним, президент Еврокомиссии определила распределение должностей между предложенными кандидатами в середине сентября. Крайне важный для Украины портфель комиссара по вопросам расширения достался представительнице Словении Марте Кос.

А венгерский комиссар Оливер Вархеи, который сейчас занимает эту должность и которого делегировали повторно, получил "понижение" – ему фон дер Ляйен поручила вопросы здравоохранения и благополучия животных.