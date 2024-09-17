Угорський єврокомісар придумав виправдання своєму пониженню у Єврокомісії

Угорець Олівер Варгеї, якому в новому складі Європейської комісії запропонували посаду комісара з питань охорони здоров’я та добробуту тварин, назвав фактичне пониження в посаді визнанням якості угорської медицини.

Як повідомляє "Європейська правда", таке Варгеї написав у себе у X (Twitter).

Угорець, який у попередньому складі Єврокомісії мав впливовий та важливий для України портфель із питань розширення, назвав "великою честю" номінацію на посаду комісара з питань охорони здоров'я та добробуту тварин.

"Ця номінація є визнанням угорської охорони здоров'я та знань, які вже понад століття перебувають на передовій світової спільноти", – додав він, пообіцявши "наполегливо працювати", щоб виправдати покладену на нього довіру.

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Nagy megtiszteltetés, hogy a mai napon Von der Leyen Elnökasszony az Egészségügyért és Állatjólétért felelős biztosi pozicióra jelölt.



Ez a jelölés elismerése annak a több, mint száz éve a világ élén járó magyar 🇭🇺egészségügynek és tudásnak, amit olyan nagy nevek fémjeleznek, https://t.co/1LfQaQe9vi – Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) September 17, 2024

В угорському уряді, коментуючи нову посаду Олівера Варгеї, зосередились на його попередній посаді та заявили, що саме завдяки "успіху" угорського представника портфель розширення ЄС став таким важливим.

"Той факт, що сферу, яку він (Варгеї. – Ред.) курував, у новій комісії візьмуть на себе три комісари, свідчить про його робочу етику", – написав у Facebook угорський міністр у справах ЄС Янош Бока.

Водночас угорська опозиція піддала критиці прем'єр-міністра Віктора Орбана та його партію "Фідес". Депутат опозиційної партії KD Чаба Молнар заявив, що нова посада Варгеї доводить: влада довела Угорщину до "нульового впливу, посміховиська".

"Угорський комісар отримає найменш важливу посаду. Такої посади навіть не існувало раніше, вона створюється спеціально для того, щоб принизити Орбана", – вважає Молнар, додавши, що призначення є "вказівкою на місце Орбана в Європі". Портфоліо із захисту добробуту тварин і спраді було створено спеціально для нової комісії фон дер Ляєн у відповідь на заклик захисників тварин.

Про те, як готували новий склад Єврокомісії, "ЄвроПравда" розповідала у статті 26 "друзів" Урсули: хто керуватиме у Брюсселі наступні 5 років та на що розраховувати Україні.

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