ЗМІ: Британія може відправити військових на захід України для підготовки новобранців

Британське військове керівництво розглядає можливість відправки військ на захід України для підготовки новобранців.

Про це повідомило The Times із посиланням на проінформованих співрозмовників у британських та українських колах, передає "Європейська правда".

Співрозмовники проінформували, що за обговорюваними планами, невеликі групи британських військових інструкторів можуть вирушити на захід України, щоб забезпечити інтенсивну базову підготовку новобранців перед тим, як вони відправляться на фронт.

За словами двох співрозмовників, це дозволило б вирішити деякі логістичні проблеми, пов'язані з відправкою українських військових на британські бази для проходження підготовки, а також заощадити кошти.

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Один із співрозмовників журналістів у британському оборонному відомстві заявив, що відправка британських військових в Україну замість проведення тренувань на військових базах у Великій Британії була б "дешевшою для нас і кращою для них".

"Ми могли б провести [навчання] там швидше, і це було б дуже далеко від лінії фронту, у відокремлених місцях, тому ризик був би набагато нижчим", – пояснив він.

Своєю чергою, український співрозмовник видання зазначив, що перенесення навчань в Україну може стати "потужним військово-політичним сигналом" для інших країн і для самої Росії.

Він також висловив сподівання, що це стане "потужним стримуючим фактором".

Британські військові також перейматимуть бойові навички від українських бійців та матимуть можливість випробувати новітню зброю, яка розробляється для війни, додав один зі співрозмовників.

Нагадаємо, нещодавно колишній очільник Міністерства оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що країна повинна відправити війська, щоб допомогти тренувати і підтримувати українську армію.

Як відомо, обговорення військ НАТО на українській території порушив президент Франції Емманюель Макрон, який у лютому визнав, що запропонував державам Заходу відправити до України свої війська.

Деякі держави, зокрема країни Балтії, публічно підтримали цю ідею або висловили зацікавленість у ній. Але переважна більшість, включно з колишнім генеральним секретарем Альянсу, таку можливість відкидали.

У травні The New York Times повідомляло, що деякі країни-члени НАТО непублічно обговорюють можливість відправлення військових інструкторів або підрядників на територію України для навчання українських військових і допомоги з ремонтом техніки.