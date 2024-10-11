Харрис назвала смелым решение Байдена выйти из президентской гонки

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что решение главы Белого дома Джо Байдена отказаться от участия в предвыборной гонке было "одним из самых смелых", которые принимал любой президент.

Заявление Харрис приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Вице-президент отметила, что Байден "решил поставить страну выше своих личных интересов".

"Президент Байден принял решение, которое, как я думаю, покажет история, было, вероятно, одним из самых мужественных, которые мог принять президент... Я считаю, что ставки сейчас чрезвычайно высоки, и потенциально, как говорят историки, беспрецедентные", – сказала она.

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Харрис также добавила, что это решение Байдена резко контрастирует с поведением ее соперника-республиканца Дональда Трампа, который в 2020 году так и не признал свое поражение на президентских выборах.

"Мы, американский народ, в буквальном смысле слова, стоим перед выбором: выбрать путь, который будет связан с верховенством права, демократией, или – с захватом диктаторами", – сказала она.

Последний опрос показал, что Харрис за последний месяц стали более благосклонно воспринимать избиратели в аспектах доверия и изменений, где республиканский кандидат Дональд Трамп ранее имел исключительное преимущество.

Согласно опросу Reuters/Ipsos, кандидат в президенты США от Демократической партии опережает Дональда Трампа с 46% против 43%.

Также опросы показывали, что разница между кандидатами в так называемых шатких штатах, где избиратели не имеют постоянных политических предпочтений, находится в пределах погрешности.