Експосол США Тейлор закликав прийняти Україну у НАТО задля сталого миру

Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор закликає Штати та інших союзників запросити Україну до НАТО і аргументує, що від цього залежить можливість забезпечити справді сталий мир.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він пише у колонці в The New York Times, що вийшла під заголовком "Надайте Україні членство у НАТО. Від цього залежить мир".

Тейлор розпочинає статтю зі своїх вражень про настрої українців щодо перспектив завершення війни під час його нещодавньої поїздки до Києва. Він зауважує, що так само як президент Володимир Зеленський каже, що українці прагнуть справедливого і сталого миру, те ж він особисто почув від усіх, з ким спілкувався в Україні – від топпосадовців до військових, які перебувають на фронті.

"Коли війна закінчиться, Україна має стати членом НАТО. А завершення конфлікту станеться або внаслідок того, що Україна вижене російських загарбників, або ж якщо міжнародна спільнота тиском змусить Росію припинити війну, або ж внаслідок обох варіантів – як пропонує президент Зеленський.

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Але без того, що Україна стане членом Альянсу, вона ніколи не буде захищена від російської агресії – загрози, яка переслідує її вже 300 років. І вся Європа також не буде у безпеці", – наголошує Тейлор.

Дипломат зауважив, що дії Путіна з 2014 року безсумнівно засвідчили, що він не збирається відпускати Україну з орбіти Кремля, і досягли кульмінації з повномасштабним вторгненням.

"Українці продемонстрували, що вони продовжать боротьбу і, як сказав президент Байден, вони переможуть. Але так само вони чітко кажуть, що їм потрібно більше підтримки під час війни, і їм потрібне членство у НАТО після неї", – продовжує експосол.

Далі він торкається питання Бухарестського саміту НАТО 2008 року, який деякі експерти наводять як аргумент, що Альянс ніколи не погодиться прийняти Україну (і Грузію). Тейлор натомість вважає, що тоді США могли би переконати союзників, які вагалися, якби почали цю роботу раніше і були більш наполегливими.

"На зустрічі послів США у Європі у Вашингтоні наприкінці 2007 року, я пригадую, як запитав тодішню держсекретарку Кондолізу Райс, чи ми підтримаємо План дій щодо членства для України на саміті у Бухаресті. Вона дещо невпевнено дала зрозуміти, що ні. Тож деякі союзники, зокрема й Німеччина, отримали цей сигнал і вирішили виступати проти – передусім тому, що думали, що такою буде позиція США", – згадує Вільям Тейлор.

З його слів, позиція Вашингтона тоді почала змінюватися у лютому 2008 року, і вже після того президент Буш намагався переконувати союзників – передусім Францію та Німеччину.

Тейлор вважає, що ненадання Україні і Грузії чіткого сигналу щодо майбутнього у НАТО найімовірніше привело правителя РФ до висновку, що Захід не допоможе ані Грузії, ані Україні, якщо Росія нападе на них – після чого була російсько-грузинська війна 2008 року, а далі настала черга України. На його думку, у разі іншого результату саміту історія могла б розвиватися інакше.

Відтак, пише Тейлор, уроками 2008 року є те, що членство у НАТО може допомогти стримати агресію, адже досі Росія не вчиняла нападів на країни-члени НАТО. Другим уроком є те, що для того, щоб запросити Україну у НАТО, побудову консенсусу щодо цього слід починати дуже завчасно.

Він нагадав, що Україна продовжує реформуватися і дуже змінилася, відколи Джо Байден приїздив до Києва 10 років тому як віцепрезидент.

"Зараз багато союзників підтримують членство України… Ще декілька дають зрозуміти, що не будуть стояти на шляху. Знову таки, ключовою буде Німеччина. Також потрібно буде переконати Угорщину, Словаччину, Туреччину. Та з достатнім бажанням і рішучістю це можливо", – пише Вільям Тейлор.

НАТО ж міг би почати проміжні кроки для того, щоб поступово інтегрувати Україну у діяльність Альянсу.

"Найважливіше – Альянс має запросити Україну невідкладно почати переговори про членство, щоб, коли війна закінчиться, то Україна одразу була готовою до офіційного вступу… Росія звісно ж не буде рада членству України у НАТО. Але питання не стоїть про те, щоб вгодити Росії. Питання стоїть про сталий мир і безпеку. У Москви не має бути права вето", – наголошує дипломат.

"Європа не буде у безпеці, і не буде цілісною та вільною доти, доки Україна не приєднається до НАТО. Україна ж без цього не погодиться завершувати війну. США мають ключову роль і повинні проявити послідовне, наполегливе і креативне лідерство. Якщо проявити впевненість, силу і докласти чималої роботи з усіх боків – Україна може стати членом НАТО. А задля миру у Європі це повинно статися", – підсумовує Вільям Тейлор.

Тейлор у 2006-2009 роках був послом США в Україні, а у 2019-2020 роках – очолював місію як тимчасовий повірений.

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