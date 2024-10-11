Экс-посол США Тейлор призвал принять Украину в НАТО для устойчивого мира

Бывший посол США в Украине Уильям Тейлор призывает Штаты и других союзников пригласить Украину в НАТО и аргументирует, что от этого зависит возможность обеспечить действительно устойчивый мир.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он пишет в колонке в The New York Times, вышедшей под заголовком "Предоставьте Украине членство в НАТО. От этого зависит мир".

Тейлор начинает статью со своих впечатлений о настроениях украинцев относительно перспектив завершения войны во время его недавней поездки в Киев. Он отмечает, что так же как президент Владимир Зеленский говорит, что украинцы хотят справедливого и устойчивого мира, то же он лично услышал от всех, с кем общался в Украине – от топ-чиновников до военных, находящихся на фронте.

"Когда война закончится, Украина должна стать членом НАТО. А завершение конфликта произойдет или в результате того, что Украина выгонит российских захватчиков, или же если международное сообщество давлением заставит Россию прекратить войну, или же в результате обоих вариантов – как предлагает президент Зеленский.

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Но без того, что Украина станет членом Альянса, она никогда не будет защищена от российской агрессии – угрозы, которая преследует ее уже 300 лет. И вся Европа также не будет в безопасности", – отмечает Тейлор.

Дипломат отметил, что действия Путина с 2014 года несомненно показали, что он не собирается отпускать Украину с орбиты Кремля, и достигли кульминации с полномасштабным вторжением.

"Украинцы продемонстрировали, что они продолжат борьбу и, как сказал президент Байден, они победят. Но так же они четко говорят, что им нужно больше поддержки во время войны, и им нужно членство в НАТО после нее", – продолжает экс-посол.

Далее он касается вопроса Бухарестского саммита НАТО 2008 года, который некоторые эксперты приводят как аргумент, что Альянс никогда не согласится принять Украину (и Грузию). Тейлор считает, что тогда США могли бы убедить колеблющихся союзников, если бы начали эту работу раньше и были более настойчивыми.

"На встрече послов США в Европе в Вашингтоне в конце 2007 года, я помню, как спросил тогдашнего госсекретаря Кондолизу Райс, поддержим ли мы План действий по членству для Украины на саммите в Бухаресте. Она несколько неуверенно дала понять, что нет. Поэтому некоторые союзники, в том числе и Германия, получили этот сигнал и решили выступать против – прежде всего потому, что думали, что такой будет позиция США", – вспоминает Уильям Тейлор.

По его словам, позиция Вашингтона тогда начала меняться в феврале 2008 года, и уже после того президент Буш пытался убеждать союзников – прежде всего Францию и Германию.

Тейлор считает, что непредоставление Украине и Грузии четкого сигнала относительно будущего в НАТО скорее всего привело правителя РФ к выводу, что Запад не поможет ни Грузии, ни Украине, если Россия нападет на них – после чего была российско-грузинская война 2008 года, а дальше настала очередь Украины. По его мнению, в случае другого результата саммита история могла бы развиваться иначе.

Поэтому, пишет Тейлор, уроками 2008 года является то, что членство в НАТО может помочь сдержать агрессию, ведь до сих пор Россия не совершала нападений на стран-членов НАТО. Вторым уроком является то, что для того, чтобы пригласить Украину в НАТО, построение консенсуса относительно этого следует начинать очень заблаговременно.

Он напомнил, что Украина продолжает реформироваться и очень изменилась с тех пор, как Джо Байден приезжал в Киев 10 лет назад в качестве вице-президента.

"Сейчас многие союзники поддерживают членство Украины... Еще несколько дают понять, что не будут стоять на пути. Опять же, ключевой будет Германия. Также нужно будет убедить Венгрию, Словакию, Турцию. Но с достаточным желанием и решимостью это возможно", – пишет Уильям Тейлор.

НАТО же мог бы начать промежуточные шаги для того, чтобы постепенно интегрировать Украину в деятельность Альянса.

"Самое важное – Альянс должен пригласить Украину безотлагательно начать переговоры о членстве, чтобы когда война закончится, то Украина сразу была готова к официальному вступлению... Россия конечно же не будет рада членству Украины в НАТО. Но вопрос не стоит о том, чтобы угодить России. Вопрос стоит об устойчивом мире и безопасности. У Москвы не должно быть права вето", – отмечает дипломат.

"Европа не будет в безопасности, и не будет целостной и свободной до тех пор, пока Украина не присоединится к НАТО. Украина же без этого не согласится завершать войну. США имеют ключевую роль и должны проявить последовательное, настойчивое и креативное лидерство. Если проявить уверенность, силу и приложить немалую работу со всех сторон – Украина может стать членом НАТО. А ради мира в Европе это должно произойти", – заключает Уильям Тейлор.

Тейлор в 2006-2009 годах был послом США в Украине, а в 2019-2020 годах – возглавлял миссию как временный поверенный.

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