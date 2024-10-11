Мэр немецкого города запретил регистрировать беженцев из Украины

В Баварии возник конфликт между мэром одного из городков и окружным управлением после того, как он запретил регистрировать в общине украинцев с временной защитой.

Об этом сообщает BR24, пишет "Европейская правда".

Ситуация возникла в курортном городке Бад-Грисбах в Нижней Баварии, в округе Пассау. Местный мэр Юрген Фундке запретил административному персоналу регистрировать в общине новых украинцев с временной защитой. В результате записи на регистрацию 35 украинцев, ожидавших оформления, отменили.

В то же время в окружном управлении Пассау (Landratsamt) считают, что распоряжение мэра незаконно.

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На запрос журналистов в органе отметили, что Бад-Грисбах обязан регистрировать украинцев, которые обращаются с заявками. Если дальнейшие переговоры с мэром не закончатся конструктивом, управление должно будет действовать как надзорный орган и отдать распоряжение Фундке выполнить порученные ему обязанности, и может даже взять на себя регистрацию украинских граждан.

"Я хочу подать пример. Потому что для меня важна справедливость в том, как распределяют беженцев в пределах района", – аргументирует свою позицию Фундке.

По мнению мэра, община уже "перевыполнила" свою норму, и управлению следовало бы обратить внимание на общины, где еще почти нет украинцев с временной защитой.

"Если бы каждый из 38 муниципалитетов района разместил 10-15 украинцев, не было бы никаких проблем. А Бад-Грисбах уже на грани", – говорит он.

С сентября в городке в пустующей гостинице проживали 100 украинских граждан. Население Бад-Грисбаха – около 9300 жителей. Несколько дней назад приехали регистрироваться еще 35 украинцев. Мэр сетует, что городские власти никто об этом не предупредил.

Владелец отеля говорит, что на самом деле ситуация несколько иная – земельное правительство составило план, по которому в этом заведении должны расселить около сотни украинцев, с возможностью при необходимости поселить до 170 человек.

Не имея официального места регистрации, украинские граждане находятся "в подвешенном состоянии" и не могут ни начинать поиск работы, ни подавать заявку на оформление соцпомощи, ни отдать детей на обучение.

Напомним, в последнее время в Германии начали говорить о сокращении помощи беженцам из Украины.

По состоянию на июль 2024 года были трудоустроенными около 266 тысяч из 700 тысяч украинцев трудоспособного возраста, которые приехали в Германию.

В Польше последние опросы показали, что поддержка приема беженцев из Украины достигла нового минимума.