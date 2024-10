Британія обурена ударами РФ по торгових суднах у портах Одеси

Посол Британії Мартін Гарріс назвав неприпустимими російські удари по торгових суднах у портах Одещини, яких цього тижня було три поспіль.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X (Twitter).

Посол Гарріс написав, що вражений звістками про те, що вже четверте цивільне судно-зерновоз, яке мало везти зерно як гуманітарну допомогу, стало ціллю російської ракети і внаслідок цього обстрілу вісім людей загинули і 11 постраждали.

"Росія порушує усі гуманітарні норми", – наголосив він.

I’m appalled to see reports that yesterday Russia struck a fourth cargo ship carrying grain for humanitarian aid, killing 8 and injuring 11. Russia violates all humanitarian norms. https://t.co/5HBzfCqIuj