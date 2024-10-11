Британія обурена ударами РФ по торгових суднах у портах Одеси

Посол Британії Мартін Гарріс назвав неприпустимими російські удари по торгових суднах у портах Одещини, яких цього тижня було три поспіль.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X (Twitter).

Посол Гарріс написав, що вражений звістками про те, що вже четверте цивільне судно-зерновоз, яке мало везти зерно як гуманітарну допомогу, стало ціллю російської ракети і внаслідок цього обстрілу вісім людей загинули і 11 постраждали.

"Росія порушує усі гуманітарні норми", – наголосив він.

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I’m appalled to see reports that yesterday Russia struck a fourth cargo ship carrying grain for humanitarian aid, killing 8 and injuring 11. Russia violates all humanitarian norms. https://t.co/5HBzfCqIuj – Martin Harris (@MartinHarrisOBE) October 11, 2024

Міністр закордонних справ Сполученого Королівства Девід Леммі у реакції на давніший обстріл цього тижня наголосив, що удари РФ по зерновозах, які йдуть з українських портів – це атаки по постачанню продовольства у всьому світі.

"Протиправне вторгнення Путіна в Україну і триваюча агресія шкодить усім нам, але найбільше – найголоднішим у цьому світі", – написав Девід Леммі.

Як повідомляла "Українська правда", увечері 9 жовтня Росія завдала ракетного удару по портовій інфраструктурі Одещини. Внаслідок нього постраждав контейнеровоз "Shui Spirit" – вже третє іноземне судно, атаковане Росією за останні чотири дні.

У давнішому огляді Міноборони Британії припускали, що перший інцидент з влучанням у цивільне торгове судно – у середині вересня – був наслідком недбалості та поспіху російських військових.