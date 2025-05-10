ЗМІ: Трамп заявив донорам, що вирішення війни в Україні виявилося складнішим, ніж він думав

Американський президент Дональд Трамп минулого тижня виступив перед групою найбільших донорів у своєму клубі у Флориді та описав закінчення війни Росії в Україні як зростаюче розчарування.

Про це The Wall Street Journal розповіли люди, які були присутні під час виступу Трампа, передає "Європейська правда".

За словами одного з учасників зустрічі, Трамп розповів, що очільник Кремля Владімір Путін був особливо жорстким у переговорах і хотів "все", маючи на увазі Україну. Його коментарі були відповіддю на запитання донора про його найбільші занепокоєння у зовнішній політиці.

Як нагадала газета, під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв покласти край війні в Україні "в перший же день".

Водночас за словами співрозмовників газети, впродовж останніх тижнів Трамп у приватних бесідах скаржився радникам, що Путін не хоче закінчувати війну і що обидві сторони відмовляються йти на компроміс.

Також, як стверджують співрозмовники, Трамп запитав радників, чи вважають вони, що Путін змінився з часу його останнього перебування на посаді, і висловив здивування деякими військовими діями Путіна, зокрема бомбардуванням районів, де перебувають діти.

Нещодавно посадовці в адміністрації Трампа визнали, що саме Росія залишається головною перепоною для миру. Москва відмовляється погодитися на безумовне 30-денне припинення вогню, яке вже підтримав Київ, і натомість вимагає додаткових поступок з боку України.

Також американські посадовці припускають, що Трамп може вважати успіхом вже сам факт початку прямих переговорів між Україною та Росією. Подальший перебіг подій, на думку адміністрації, має вирішуватися без безпосередньої участі США, що дозволить їм зосередитися на інших пріоритетах, зазначили посадовці.

Президент США на днях заявив, що очільник Кремля став більш налаштованим на укладання миру у російсько-українській війні після нещодавнього падіння цін на нафту.

9 травня стало відомо, що президент Володимир Зеленський та Трамп у телефонній розмові говорили про вже ратифіковану Україною "угоду про надра" та про "подальші зусилля для досягнення миру".

А Трамп після розмови з Зеленським написав у своїй соцмережі, що "в ідеалі" хотів би 30-денного безумовного перемир’я та знову згадав про можливість нових санкцій проти Росії, а також натякнув, що чекає прямих перемовин між РФ і Україною.