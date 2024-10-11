Британия возмущена ударами РФ по торговым судам в портах Одессы

Посол Великобритании Мартин Харрис назвал недопустимыми российские удары по торговым судам в портах Одесской области, которых на этой неделе было три подряд.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X (Twitter).

Посол Харрис написал, что потрясен известиями о том, что уже четвертое гражданское судно-зерновоз, которое должно было везти зерно как гуманитарную помощь, стало целью российской ракеты и в результате этого обстрела восемь человек погибли и 11 пострадали.

"Россия нарушает все гуманитарные нормы", – подчеркнул он.

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I’m appalled to see reports that yesterday Russia struck a fourth cargo ship carrying grain for humanitarian aid, killing 8 and injuring 11. Russia violates all humanitarian norms. https://t.co/5HBzfCqIuj – Martin Harris (@MartinHarrisOBE) October 11, 2024

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лемми в реакции на давний обстрел на этой неделе отметил, что удары РФ по зерновозам, которые идут из украинских портов – это атаки по поставкам продовольствия во всем мире.

"Противоправное вторжение Путина в Украину и продолжающаяся агрессия вредит всем нам, но больше всего – самым голодным в этом мире", – написал Дэвид Лемми.

Как сообщала "Украинская правда", вечером 9 октября Россия нанесла ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В результате него пострадал контейнеровоз "Shui Spirit" – уже третье иностранное судно, атакованное Россией за последние четыре дня.

В более давнем обзоре Минобороны Великобритании предполагали, что первый инцидент с попаданием в гражданское торговое судно – в середине сентября – был следствием халатности и спешки российских военных.