Британия возмущена ударами РФ по торговым судам в портах Одессы

Посол Великобритании Мартин Харрис назвал недопустимыми российские удары по торговым судам в портах Одесской области, которых на этой неделе было три подряд.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X (Twitter).

Посол Харрис написал, что потрясен известиями о том, что уже четвертое гражданское судно-зерновоз, которое должно было везти зерно как гуманитарную помощь, стало целью российской ракеты и в результате этого обстрела восемь человек погибли и 11 пострадали.

"Россия нарушает все гуманитарные нормы", – подчеркнул он.

I’m appalled to see reports that yesterday Russia struck a fourth cargo ship carrying grain for humanitarian aid, killing 8 and injuring 11. Russia violates all humanitarian norms. https://t.co/5HBzfCqIuj