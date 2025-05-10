Каллас про вето Угорщини: якщо одна з країн "проти" – вона не може тримати в заручниках усіх інших

Глава дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас розкритикувала Угорщину за те, що двосторонні питання стають перешкодою для інтеграції України.

Про це вона сказала в інтерв’ю Укрінформу, пише "Європейська правда.

На думку Каллас, добре, що Україна зустрічається з Угорщиною, аби вирішити двосторонні питання.

"Зі свого боку, ми також кажемо, що ці двосторонні питання – не лише в України, а й щодо інших кандидатів не можуть бути перешкодою, якщо країна виконала свою домашню роботу, тобто всі реформи, яких вимагає Європейський Союз", – вважає вона.

Каллас наголосила, що ЄС зі свого боку також працює над тим, як ухвалювати рішення.

"Бо якщо більшість – 26 держав – "за", а одна "проти", то вона не може тримати в заручниках усіх інших", – наголосила топдипломатка ЄС.

Раніше в уряді України заявили про несправедливість у ставленні до руху України з боку ЄС. Водночас угорський прем'єр Віктор Орбан бідкається, що президент України Володимир Зеленський хоче зміни уряду Угорщини.

9 травня Каллас заявила, що ЄС має розуміння, як діяти, якщо угорське вето щодо вступу України не буде подолане.

Детально про наміри Угорщини читайте у статті Вето Орбана на користь Молдови: як Угорщина лишає Україну на узбіччі шляху до ЄС.