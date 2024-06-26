Швейцарія прагне завершити переговори з ЄС про оновлення відносин цього року

Швейцарія хоче завершити цього року переговори з Євросоюзом щодо широкого пакета заходів, спрямованих на поглиблення та розширення відносин.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Голова Федеральної ради Швейцарії Віола Амгерд заявила, що уряд хоче рухатися "якомога швидше, але настільки повільно, наскільки це необхідно", щоб отримати найкращу угоду для країни.

"Політична мета – завершити переговори цього року", – сказала вона.

Реклама:

За її словам, в інтересах Швейцарії, її економіки, промисловості та досліджень, щоб рішення були знайдені швидко.

"Але на першому місці стоїть якість результатів", – зазначила Амгерд.

ЄС і Швейцарія є близькими сусідами з міцними транскордонними зв'язками. ЄС є головним торговельним партнером Швейцарії, а Швейцарія – четвертим за величиною партнером ЄС.

Близько півтора мільйона громадян ЄС проживають у Швейцарії, а близько 450 000 швейцарських громадян – в ЄС. Кілька сотень тисяч громадян ЄС щодня перетинають кордон на роботу.

Раніше Амгерд зустрічалася з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, щоб обговорити початок переговорів щодо оновлення двосторонніх відносин між Швейцарією та ЄС.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу 12 березня уповноважила Європейську комісію від імені всього ЄС провести переговори щодо оновлення відносин зі Швейцарією та схвалила відповідні директиви.

Швейцарський уряд також затвердив новий мандат на переговори з Брюсселем щодо модернізації відносин країни з Євросоюзом.