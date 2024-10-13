Колишній перший міністр Шотландії Салмонд помер на 69-му році життя

У суботу, 12 жовтня, у віці 69 років помер колишній перший міністр Шотландії Алекс Салмонд.

Про це повідомило агентство AP, передає "Європейська правда".

Як відомо, політик виступав за незалежність Шотландії, очолював Шотландську національну партію з 2004 по 2014 рік. Він помер після виступу в Північній Македонії.

"На жаль, Алекс Салмонд, колишній перший міністр Шотландії, який був одним з учасників вчорашнього форуму культурної дипломатії, що відбувся в Охриді, раптово помер сьогодні", – йдеться в заяві офісу колишнього президента Північної Македонії Джорге Іванова.

Реклама:

Як зазначили журналісти, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер назвав його "монументальною фігурою" як шотландської, так і британської політики.

Салмонд обіймав посаду першого міністра з 2007 по 2014 рік і відомий тим, що очолив партію під час референдуму про незалежність Шотландії.

Фото: BBC

18 вересня 2014 року відбувся референдум про незалежність Шотландії від Британії, на якому явка становила 84,6%, а 55,3% виборців висловилися проти незалежності. 19 вересня 2014 року Алекс Салмонд оголосив про намір піти у відставку.

З 2017 року він вів програму The Alex Salmond Show на російському пропагандистському телеканалі RT. Проте, після після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, він оголосив про призупинення її виходу.

У 2019 році його звинувачували в замаху на зґвалтування і численних злочинах на сексуальному ґрунті. Після низки судових розглядів Салмонда визнали невинним і він отримав компенсацію у вигляді 500 тисяч фунтів.

А у 2021 році він розірвав зв’язки з колишньою партією та заснував нову партію "Альба" й став її лідером.