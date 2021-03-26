Екслідер Шотландії створив партію, яка домагатиметься незалежності від Британії

Колишній перший міністр Шотландії Алекс Салмонд в п'ятницю оголосив про створення нової політичної партії, яка виступатиме за незалежність від Британії, щоб взяти участь в травневих виборах до шотландського парламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Я оголошую про запуск нової політичної сили: партії "Альба", - заявив Салмонд.

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Він повідомив, що партія буде прагнути потрапити до парламенту, аби створити "супербільшість" для досягнення незалежності від Британії.

Салмонд, колишній лідер Шотландської національної партії, очолював уряд Шотландії протягом семи років до 2014 року і сприяв зростанню підтримки незалежності Шотландії.

Він був найбільш помітним прихильником незалежності на референдумі 2014 року, на якому шотландці відмовились вийти зі складу Британії.

Салмонд і нинішня лідерка Шотландії Нікола Стерджен були близькими друзями і союзниками, але розійшлися після того, як кілька жінок подали на його адресу скарги про сексуальні домагання. Салмонд був виправданий в 2020 році і представив себе жертвою змови з метою витіснити його з суспільного життя.

Салмонд заявив, що партія "Альба" проведе позитивну кампанію за незалежність і висуне кандидатів по всій Шотландії.

Вибори до шотландського парламенту відбудуться 6 травня.