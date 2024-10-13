В субботу, 12 октября, в возрасте 69 лет скончался бывший первый министр Шотландии Алекс Салмонд.

Об этом сообщило агентство AP, передает "Европейская правда".

Как известно, политик выступал за независимость Шотландии, возглавлял Шотландскую национальную партию с 2004 по 2014 год. Он умер после выступления в Северной Македонии.

"К сожалению, Алекс Салмонд, бывший первый министр Шотландии, который был одним из участников вчерашнего форума культурной дипломатии, состоявшегося в Охриде, скоропостижно скончался сегодня", – говорится в заявлении офиса бывшего президента Северной Македонии Джорге Иванова.

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Как отметили журналисты, премьер-министр Британии Кир Стармер назвал его "монументальной фигурой" как шотландской, так и британской политики.

Фото: BBC

Салмонд занимал должность первого министра с 2007 по 2014 год и известен тем, что возглавил партию во время референдума о независимости Шотландии.

18 сентября 2014 года состоялся референдум о независимости Шотландии от Британии, на котором явка составила 84,6%, а 55,3% избирателей высказались против независимости. 19 сентября 2014 года Алекс Салмонд объявил о намерении уйти в отставку.

С 2017 года он вел программу The Alex Salmond Show на российском пропагандистском телеканале RT. Однако, после после после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, он объявил о приостановлении ее выхода.

В 2019 году его обвиняли в покушении на изнасилование и многочисленных преступлениях на сексуальной почве. После ряда судебных разбирательств Салмонда признали невиновным и он получил компенсацию в виде 500 тысяч фунтов.

А в 2021 году он разорвал связи с бывшей партией и основал новую партию "Альба" и стал ее лидером.