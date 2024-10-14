Албанія не погоджується проводити процедури щодо мігрантів для Німеччини
Албанія не готова проводити для Німеччини процедури щодо притулку для біженців так, як вона погодилась це робити для Італії.
Про це заявив прем'єр-міністр Албанії Еді Рама в недільному телевізійному інтерв'ю Reuters, пише "Європейська правда".
Албанія має угоду з Італією про прийом біженців до спеціальних центрів утримання, які побудувала Італія, щоб допомогти Риму стримати нелегальну міграцію.
Відповідаючи на запитання, чи можлива така угода з Німеччиною, Рама сказав, що наразі для цього не вистачає потужностей. "Німеччина повинна знайти іншого партнера", – сказав глава уряду Албанії.
Рама у понеділок бере участь у конференції щодо Західних Балкан в Берліні.
"Якщо Німеччина знайде іншого партнера в регіоні, було б добре подивитися, чи спрацює це так само", – додав він, маючи на увазі два нових албанських центри прийому мігрантів, в яких проводять процедури з надання притулку для Італії.
Два центри, побудовані в Албанії у межах двосторонньої угоди у містах Шенджин і Гядер, остаточно запрацювали у п’ятницю, 11 жовтня.
Спершу шукачів притулку відвозитимуть до Шенджина, де встановлюватимуть їхні особи та розглянуть заяви про притулок. Далі їх розміщуватимуть у центрі в Гядері, який складається з двох секцій: одна – для тих, хто чекає розгляду заяви, друга – для тих, кого мають депортувати на батьківщину. Усього він має приймати 3000 людей.
Італійський міністр внутрішніх справ Маттео П'янтедозі заявив, що перші мігранти прибудуть у два центри вже цього тижня.