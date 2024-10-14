Прем’єр Грузії розкрив, коли ініціюють процедуру імпічменту президентки

Прем’єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що керівна партія ініціює процедуру імпічменту президентки Саломе Зурабішвілі за кілька днів до парламентських виборів.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить "Новости-Грузия".

Кобахідзе сказав, що керівна партія "Грузинська мрія" планує звернутись до Конституційного суду щодо імпічменту президентки Саломе Зурабішвілі "за кілька днів" до парламентських виборів, які пройдуть 26 жовтня.

Він додав, що це буде радше символічним кроком, оскільки повноваження Зурабішвілі завершуються наприкінці року, але у "Мрії" не хочуть відпускати її без "покарання".

Реклама:

"Не можна, щоб особа, яка свідомо і цілеспрямовано порушувала конституцію, йшла на державну зраду, пішла з посади без імпічменту. Це було б неправильно. Тому її повноваження завершаться на місяць раніше", – заявив Кобахідзе.

Він висловив впевненість, що "Мрія" у наступному скликанні парламенту отримає конституційну більшість і імпічмент буде "абсолютно реальним".

Нагадаємо, раніше спікер парламенту Грузії заявив про плани керівної політсили повторного ініціювати імпічмент щодо президентки Зурабішвілі за її непогоджені з урядом закордонні візити.

Згідно з грузинською конституцією, вибори президента проводяться протягом 45 днів після проведення першого засідання новообраного парламенту.

Минулого року імпічмент Зурабішвілі в парламенті провалився – "Грузинська мрія" не отримала необхідних 100 голосів депутатів. Звільнення Зурабішвілі підтримали 86 депутатів, один проголосував проти.