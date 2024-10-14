Фінські товари можуть опинятися в Росії під виглядом експорту до Центральної Азії

Товари з Фінляндії, як і багатьох інших країн Заходу, ймовірно продовжують потрапляти у Росію через Центральну Азію.

Як повідомляє "Європейська правда", матеріал на цю тему вийшов на суспільному мовнику Yle.

З початком повномасштабної війни через санкції та добровільне рішення компаній фінський експорт до Росії обвалився. Водночас тоді ж почав стрімко зростати експорт до країн Центральної Азії.

Зі слів очільника митниці Самі Ракшита і професора університету Турку Карі Ліухто, це може свідчити і про зміну товаропотоку, і про те, що ці товари у підсумку потрапляють до Росії.

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З одного боку, до повномасштабної війни фінські товари потрапляли у країни Центральної Азії реекспортом через Росію, а з 2022 року фінські компанії почали продавати їх напряму покупцям у Казахстані й Киргизстані.

Водночас частина цих товарів, серед яких чимало підсанкційних, може далі експортуватися до Росії і у такий спосіб, що продавець у Фінляндії не знає про це. За словами обох співрозмовників, точно з’ясувати, скільки цього експорту потрапляє у Росію, неможливо.

Експорт у січні-червні 2024, порівняно з цим же півріччям 2021 року, Yle



"Попит великий, а привабливість ідеї дуже висока – запропонована ціна може бути значно вищою, ніж у разі продажу на "нормальний" ринок", – зазначає Самі Ракшит.

Багато фінських компаній прописують у контрактах заборону реекспорту до Росії, але проконтролювати це важко.

Раніше британське Sky News дослідило, як розкішні західні авто потрапляють до Росії попри санкції.