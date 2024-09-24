Sky News дослідили, як розкішні західні авто потрапляють до Росії попри санкції

Журналісти Sky News вирушили до Грузії, де розкрили складну, але відточену систему, призначену для ввезення автомобілів до Росії, незважаючи на те, що їхній імпорт заборонений санкційними режимами Великої Британії та ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на розслідування британського телеканалу.

Як зазначається, попри те, що є підстави стверджувати, що низка підсанкційних західних товарів потрапляють до Росії через треті країни, і розкішні автівки – не "найнебезпечніші" з них, саме переправлення транспортних засобів простіше відстежити з огляду на те, що транспортування автомобіля є банально помітним.

Хоча експерти з питань санкцій заявляли, що підозрюють, що кавказькі країни майже напевно використовуються як своєрідний канал для переправлення санкційних товарів до Росії, сліди даних обривалися, коли ці автомобілі в'їжджали на Кавказ.

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Британська група автомобільного лобі Товариство автовиробників і торговців (SMMT) заявила раніше цього року: "Експорт британських автомобілів до Азербайджану, як і до багатьох країн світу, збільшився через низку факторів, не в останню чергу через процвітаючу економіку, запуск нових моделей і відкладений попит".

Іншими словами, це означало, що більшість, якщо не всі автомобілі, залишаються на Кавказі (що було б цілком легально) замість того, щоб перетинати кордон з Росією (що було б нелегально).

Через це журналісти телеканалу за прямою наводкою місцевого жителя попрямували до Грузії і провели два дні поблизу кордону з РФ, спостерігаючи за процесом, як туди привозили автомобілі та інші вантажі, а потім відправляли до Росії.

Вони поспілкувалися з багатьма людьми, які займаються цією торгівлею, і виявили складну, але відточену систему, призначену для транспортування європейських автомобілів до Росії.

Стоянки поблизу кордону заповнені автомобільними новинками і авто класу "люкс" фото Sky News

Одна група чоловіків відповідає за доставку автомобілів до кордону – іноді з автосалонів у столиці, Тбілісі, іноді з чорноморських портів Поті або Батумі. Здебільшого вони заздалегідь не знають, звідки походять автомобілі – чи безпосередньо з таких країн, як Велика Британія, чи через інші кавказькі держави, такі як Азербайджан.

Після того як вони привозять автомобілі до кордону, вони залишають їх там на автостоянках, де вони стоять кілька днів, поки не будуть оформлені необхідні документи.

Оформлення документів не позбавлене складнощів: після того, як європейські держави запровадили санкції, Грузія запровадила власні заборони на ввезення автомобілів до Росії. Однак існує чимало лазівок, які дозволяють все ж таки перевезти авто через кордон.

Один зі способів – зареєструвати та розмитнити авто у Вірменії, перш ніж їхати на північ до російського пункту пропуску "Ларс". Іноді тим, хто везе автомобілі в Росію, радять казати, що вони везуть їх через Росію до Киргизстану.

Зрештою на ці автомобілі ставлять транзитні номери, після чого їх можна переганяти через кордон. А оскільки грузини можуть їздити до Росії без віз і навпаки, перевезти машину через кордон – це просто перегнати її туди, залишити на іншому боці, де її забере інша група людей, а потім попутним транспортом повернутися назад до Грузії.

Журналісти побачили, як у такий спосіб переправляли через кордон багато автомобілів, і ключовим у цій системі є те, що жодну особу в ланцюжку не можна легко звинуватити в якомусь злочині – хоча, якщо зібрати все разом, це, безумовно, є порушенням санкційного законодавства.

По-друге, це означає, що автомобілі не з'являються в митних даних. З точки зору статистики, вони просто прибувають до Азербайджану чи Грузії, а потім зникають.

Розслідувачі дізналися, що це лише один із численних маршрутів, якими санкційні товари потрапляють до Росії, але саме такі маршрути значною мірою пояснюють, як Путіну вдається забезпечувати свій режим компонентами, необхідними для ведення війни, і предметами розкоші, необхідними для винагороди його наближених.

"Результат суперечить обіцянкам, які лунали під час запровадження цих санкцій: російська економіка залишається сильною, в Москві немає дефіциту товарів першої та другорядної необхідності, а кавказькі країни, такі як Грузія та Азербайджан, отримали величезний економічний поштовх завдяки тому, що стали неофіційними торговельними каналами. Виграли всі – окрім українців", – йдеться у матеріалі.

Раніше журналістське розслідування виявило, що дрони, комп'ютерні процесори, GPS-пристрої, карти пам'яті та інші товари подвійного призначення продовжують постачатись до Росії через Грузію, хоча грузинська влада стверджує, що закрила лазівки для обходу західних санкцій.

В останні місяці Захід робить усе більший наголос на закритті лазівок, які дозволяють Росії й далі ухилятись від санкцій.