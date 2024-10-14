Финские товары могут оказываться в России под видом экспорта в Центральную Азию

Товары из Финляндии, как и многих других стран Запада, вероятно продолжают попадать в Россию через Центральную Азию.

Как сообщает "Европейская правда", материал на эту тему вышел на общественном вещателе Yle.

С началом полномасштабной войны из-за санкций и добровольного решения компаний финский экспорт в Россию обвалился. В то же время, тогда же начал стремительно расти экспорт в страны Центральной Азии.

По словам главы таможни Сами Ракшита и профессора университета Турку Кари Лиухто, это может свидетельствовать и об изменении товаропотока, и о том, что эти товары в итоге попадают в Россию.

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С одной стороны, до полномасштабной войны финские товары попадали в страны Центральной Азии реэкспортом через Россию, а с 2022 года финские компании начали продавать их напрямую покупателям в Казахстане и Кыргызстане.

При этом часть этих товаров, среди которых немало подсанкционных, может дальше экспортироваться в Россию и таким образом, что продавец в Финляндии не знает об этом. По словам обоих собеседников, точно выяснить, сколько этого экспорта попадает в Россию, невозможно.

Экспорт в январе-июне 2024 года по сравнению с этим же полугодием 2021 года, Yle

"Спрос большой, а привлекательность идеи очень высока – предложенная цена может быть значительно выше, чем в случае продажи на "нормальный" рынок", – отмечает Сами Ракшит.

Многие финские компании прописывают в контрактах запрет реэкспорта в Россию, но проконтролировать это трудно.

Ранее британское Sky News исследовало, как роскошные западные авто попадают в Россию несмотря на санкции.