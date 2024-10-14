Финские товары могут оказываться в России под видом экспорта в Центральную Азию
Товары из Финляндии, как и многих других стран Запада, вероятно продолжают попадать в Россию через Центральную Азию.
Как сообщает "Европейская правда", материал на эту тему вышел на общественном вещателе Yle.
С началом полномасштабной войны из-за санкций и добровольного решения компаний финский экспорт в Россию обвалился. В то же время, тогда же начал стремительно расти экспорт в страны Центральной Азии.
По словам главы таможни Сами Ракшита и профессора университета Турку Кари Лиухто, это может свидетельствовать и об изменении товаропотока, и о том, что эти товары в итоге попадают в Россию.
С одной стороны, до полномасштабной войны финские товары попадали в страны Центральной Азии реэкспортом через Россию, а с 2022 года финские компании начали продавать их напрямую покупателям в Казахстане и Кыргызстане.
При этом часть этих товаров, среди которых немало подсанкционных, может дальше экспортироваться в Россию и таким образом, что продавец в Финляндии не знает об этом. По словам обоих собеседников, точно выяснить, сколько этого экспорта попадает в Россию, невозможно.
"Спрос большой, а привлекательность идеи очень высока – предложенная цена может быть значительно выше, чем в случае продажи на "нормальный" рынок", – отмечает Сами Ракшит.
Многие финские компании прописывают в контрактах запрет реэкспорта в Россию, но проконтролировать это трудно.
Ранее британское Sky News исследовало, как роскошные западные авто попадают в Россию несмотря на санкции.