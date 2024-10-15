Президент Литви прогнозує створення уряду на чолі з соціал-демократами

Президент Гітанас Науседа заявив, що Литовська соціал-демократична партія (ЛСДП) однозначно перемогла на загальних виборах, додавши, що лівоцентристський коаліційний уряд – це на краще.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

На недільних виборах ЛСДП отримала 19% голосів за партійними списками, забезпечивши собі 18 місць у парламенті. Ще двоє її кандидатів здобули перемогу в першому турі в одномандатних округах.

Шістдесят три мандати ще розіграють у другому турі виборів, який відбудеться через два тижні.

Реклама:

"Соціал-демократична партія Литви однозначно перемогла на цих виборах. Ми вже можемо сказати це після першого туру, і я вірю, що ми зможемо сказати те ж саме і після другого туру", – сказала президент Науседа в інтерв'ю BNS в Парижі.

"Цей лівоцентристський уряд, безумовно, зможе продовжити нашу зовнішню політику, тому що у нас є сильний консенсус щодо зовнішньої політики в державі. Що стосується внутрішньої політики, я вважаю, що, безумовно, відбудуться деякі зміни, але ці зміни будуть на краще", – додав він.

Потенційними партнерами по коаліції соціал-демократи називають Демократичний союз "За Литву", який посів четверте місце, і Литовський союз селян і зелених, який ледве подолав виборчий бар'єр.

Науседа заявив, що очікує більш продуктивної співпраці з новим кабінетом міністрів, ніж з урядом, що йде у відставку.

Тим часом прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте після першого туру парламентських виборів у неділю, на яких її партія посіла друге місце, заявила, що поки рано говорити, хто сформує новий уряд країни.

Читайте також: Проукраїнська коаліція програє, але не здається: що показали вибори у Литві.