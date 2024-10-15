Президент Литвы прогнозирует создание правительства во главе с социал-демократами

Президент Гитанас Науседа заявил, что Литовская социал-демократическая партия (ЛСДП) однозначно победила на всеобщих выборах, добавив, что левоцентристское коалиционное правительство – это к лучшему.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

На воскресных выборах ЛСДП получила 19% голосов по партийным спискам, обеспечив себе 18 мест в парламенте. Еще двое ее кандидатов одержали победу в первом туре в одномандатных округах.

Судьба 63 мандатов определится во втором туре выборов, который состоится через две недели.

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"Социал-демократическая партия Литвы однозначно победила на этих выборах. Мы уже можем сказать это после первого тура, и я верю, что мы сможем сказать то же самое и после второго тура", – сказала президент Науседа в интервью BNS в Париже.

"Это левоцентристское правительство, безусловно, сможет продолжить нашу внешнюю политику, потому что у нас есть сильный консенсус в отношении внешней политики в государстве. Что касается внутренней политики, то я считаю, что, безусловно, произойдут некоторые изменения, но эти изменения будут к лучшему", – добавил он.

Потенциальными партнерами по коалиции социал-демократы называют Демократический союз "За Литву", занявший четвертое место, и Литовский союз крестьян и зеленых, который едва преодолел избирательный барьер.

Науседа заявил, что ожидает более продуктивного сотрудничества с новым кабинетом министров, чем с уходящим в отставку правительством.

Между тем премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните после первого тура парламентских выборов в воскресенье, на которых ее партия заняла второе место, заявила, что пока рано говорить, кто сформирует новое правительство страны.

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