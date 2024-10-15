Літак з Кракова до Парижа розвернули в повітрі через агресивного пасажира

34-річний пасажир рейсу Краків – Париж напав на іншого пасажира незабаром після зльоту і погрожував підірвати літак.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PAP.

За словами речниці Карпатського відділу Прикордонної служби Юстини Дрождж, небезпечний інцидент стався у понеділок ввечері. У цей час черговий прикордонної застави Краків-Баліце отримав повідомлення від чергового міжнародного аеропорту Краків-Баліце про те, що капітан літака, який летів до Парижа, просить про втручання через бійку на борту.

"Виявилося, що 34-річний поляк фізично напав на іншого пасажира відразу після зльоту літака, вдаривши кулаком в ілюмінатор і сидіння і погрожуючи підірвати літак. Зважаючи на дуже небезпечну ситуацію, капітан прийняв рішення повернути літак назад в аеропорт", – повідомила речниця.

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Агресивний пасажир добровільно покинув літак, але під час розслідування знову став дуже агресивним, тому щодо нього застосували силу і наділи кайданки.

Пасажиру висунули звинувачення у невиконанні вказівок командира повітряного судна, що стосуються безпеки польоту. Йому загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до одного року. Пасажир провів ніч у Краківському воєводському управлінні поліції. У вівторок його доставили до прокуратури.

У вересні пасажирський літак Scandinavian Airlines був змушений здійснити незаплановану посадку у Копенгагені через виявлення на борту миші.

Перед тим літак, що прямував до Німеччини, екстрено сів у Туреччині через повідомлення про нібито бомбу на борту.