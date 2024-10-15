Самолет из Кракова в Париж развернули в воздухе из-за агрессивного пассажира

34-летний пассажир рейса Краков – Париж напал на другого пассажира вскоре после взлета и угрожал взорвать самолет.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PAP.

По словам пресс-секретаря Карпатского отдела Пограничной службы Юстины Дрождж, опасный инцидент произошел в понедельник вечером. В это время дежурный пограничной заставы Краков – Балице получил сообщение от дежурного международного аэропорта Краков – Балице о том, что капитан самолета, летевшего в Париж, просит о вмешательстве из-за драки на борту.

"Оказалось, что 34-летний поляк напал на другого пассажира сразу после взлета самолета, ударив кулаком в иллюминатор и сиденье и угрожая взорвать самолет. Ввиду очень опасной ситуации, капитан принял решение вернуть самолет обратно в аэропорт", – сообщила пресс-секретарь.

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Агрессивный пассажир добровольно покинул самолет, но во время расследования снова стал очень агрессивным, поэтому к нему применили силу и надели наручники.

Пассажиру было предъявлено обвинение в невыполнении указаний командира воздушного судна, касающихся безопасности полета. Ему грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до одного года. Пассажир провел ночь в Краковском воеводском управлении полиции. Во вторник его доставили в прокуратуру.

В сентябре пассажирский самолет Scandinavian Airlines был вынужден совершить незапланированную посадку в Копенгагене из-за обнаружения на борту мыши.

Перед тем самолет, следовавший в Германию, экстренно сел в Турции из-за сообщения о якобы бомбе на борту.