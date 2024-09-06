Літак, що прямував до ФРН, екстрено сів у Туреччині через повідомлення про бомбу

Літак авіакомпанії Vistara, що прямував до Німеччини з Індії, здійснив вимушену посадку в Туреччині в п'ятницю, 6 вересня, після повідомлення про загрозу вибуху на борту.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації АР.

За словами турецького міністра внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, рейс із Мумбаї до Франкфурта, на борту якого перебували 234 пасажири і 13 членів екіпажу, приземлився в аеропорту Ерзурум на сході Туреччини.

Пасажирів евакуювали з літака, куди скерували двох саперів і дві пошукові собаки. Тим часом аеропорт Ерзурум закрили для всіх вильотів і посадок.

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Як розповів губернатор міста Мустафа Чіфтчі, стюардеса знайшла в одному з туалетів літака записку, в якій стверджувалося, що на борту розташована бомба, після чого літак змінив курс і приземлився в аеропорту.

Наразі невідомо, хто саме залишив записку і чи справді на борту була бомба.

Раніше повідомлялось, що польський суд заочно заарештував трьох білорусів, які нібито безпосередньо відповідальні за примус літака Ryanair до посадки в Мінську у 2021 році і затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича, який летів на ньому.

А в Іспанії на початку року судили 19-річного британця, який пожартував про нібито намір підірвати літак, що спричинило його перехоплення іспанськими винищувачами.