Пасажирський літак незаплановано сів у Копенгагені через мишу на борту

Пасажирський літак Scandinavian Airlines був змушений здійснити незаплановану посадку у Копенгагені через виявлення на борту миші.

Про це повідомляє AFP, інформує "Європейська правда".

Літак здійснював рейс з Осло до Малаги. Під час польоту на борту виявили мишу, що змусило літак перервати політ і приземлитися в Копенгагені.

Ймовірно, гризун потрапив в обід одного з пасажирів.

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"Відповідно до наших процедур, літак був замінений для перевірки. Таке трапляється вкрай рідко", – сказав агентству AFP представник норвезької авіакомпанії SAS Ойстейн Шмідт.

Один з пасажирів написав у соцмережах, що жінка, яка летіла поруч з ним, "відкрила свою їжу, і звідти вискочила миша".

Пасажирів доставили до Малаги іншим рейсом.

"Ми встановили процедури для таких ситуацій, які також включають перевірку з нашими постачальниками, щоб гарантувати, що це більше не повториться", – сказав Шмідт.

Минулого тижня пасажири аеропорту Дубліна зіткнулись з чергами і затримкою рейсів після раптового відключення електроенергії, яке спричинило перебої в роботі.

Перед тим літак, що прямував до Німеччини, екстрено сів у Туреччині через повідомлення про нібито бомбу на борту.