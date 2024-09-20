Пасажирський літак незаплановано сів у Копенгагені через мишу на борту
Пасажирський літак Scandinavian Airlines був змушений здійснити незаплановану посадку у Копенгагені через виявлення на борту миші.
Про це повідомляє AFP, інформує "Європейська правда".
Літак здійснював рейс з Осло до Малаги. Під час польоту на борту виявили мишу, що змусило літак перервати політ і приземлитися в Копенгагені.
Ймовірно, гризун потрапив в обід одного з пасажирів.
"Відповідно до наших процедур, літак був замінений для перевірки. Таке трапляється вкрай рідко", – сказав агентству AFP представник норвезької авіакомпанії SAS Ойстейн Шмідт.
Один з пасажирів написав у соцмережах, що жінка, яка летіла поруч з ним, "відкрила свою їжу, і звідти вискочила миша".
Пасажирів доставили до Малаги іншим рейсом.
"Ми встановили процедури для таких ситуацій, які також включають перевірку з нашими постачальниками, щоб гарантувати, що це більше не повториться", – сказав Шмідт.
Минулого тижня пасажири аеропорту Дубліна зіткнулись з чергами і затримкою рейсів після раптового відключення електроенергії, яке спричинило перебої в роботі.
Перед тим літак, що прямував до Німеччини, екстрено сів у Туреччині через повідомлення про нібито бомбу на борту.