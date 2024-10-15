Албанія: Лише Італія має право управляти центрами притулку для мігрантів в країні

У вівторок прем'єр-міністр Албанії заявив, що Тирана відхилила багато запитів від інших країн Євросоюзу про прийом тисяч шукачів притулку, але зробила виняток для Італії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Очікується, що в албанському порту Шенджин пришвартується корабель італійського флоту з першою групою з 16 мігрантів, перехоплених в міжнародних водах, чиї заяви про надання притулку будуть розглядатися у двох центрах в Албанії, а не в Італії, згідно з п'ятирічною угодою між двома країнами.

Виступаючи в Люксембурзі на конференції ЄС, Рама повторив, що жодна інша країна не зможе управляти центрами притулку в Албанії.

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Він сказав, що Албанія відчуває вдячність за десятки тисяч албанців, які були прийняті Італією після падіння комунізму в 1991 році, або за підтримку, надану Римом під час економічних потрясінь в 1997 році і після землетрусу у 2019 році.

Італійський військовий корабель Libra покинув порт Лампедуза на півдні Італії в понеділок з 16 чоловіками – 10 з Бангладеш і шість з Єгипту – які були врятовані в морі після відплиття з Лівії, згідно з повідомленням італійського уряду.

Кількість мігрантів, які прибувають до Італії центральним середземноморським маршрутом з Північної Африки, скоротилася на 61% у 2024 році порівняно з 2023 роком. За даними Міністерства внутрішніх справ Італії, станом на 11 жовтня цього року 52 425 мігрантів прибули до Італії морем, порівняно з 138 947 за аналогічний період минулого року.

Згідно з п'ятирічною угодою, підписаною в листопаді минулого року прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні і Рамою, до 3 тисяч мігрантів, яких щомісяця підбирає італійська берегова охорона в міжнародних водах, отримають притулок в Албанії. Спочатку їх перевірятимуть на борту кораблів, які їх рятують, а потім відправлятимуть до Албанії для подальшої перевірки.

Перший центр у Шенджині, що за 66 кілометрів на північний захід від столиці Тирани, буде використовуватися для перевірки новоприбулих, а інший об'єкт, приблизно за 22 кілометри на схід біля колишнього військового аеропорту в Гядері, прийматиме мігрантів під час розгляду їхніх запитів про надання притулку.

Італія погодилася прийняти тих, хто отримає притулок. Тим, чиї заяви будуть відхилені, загрожує депортація безпосередньо з Албанії.

Суперечлива угода про передачу шукачів притулку до країни, що не є членом ЄС, була позитивно сприйнята деякими країнами, які, як і Італія, страждають від важкого тягаря біженців.

Угода була схвалена президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн як приклад "нестандартного мислення" у вирішенні проблеми міграції до ЄС, але була розкритикована правозахисними групами як така, що створює небезпечний прецедент.