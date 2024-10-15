Албания: Только Италия имеет право управлять центрами убежища для мигрантов в стране

Во вторник премьер-министр Албании заявил, что Тирана отклонила многие запросы от других стран Европейского Союза о приеме тысяч искателей убежища, но сделала исключение для Италии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Ожидается, что в албанском порту Шенджин пришвартуется корабль итальянского флота с первой группой из 16 мигрантов, перехваченных в международных водах, чьи заявления о предоставлении убежища будут рассматриваться в двух центрах в Албании, а не в Италии, согласно пятилетнему соглашению между двумя странами.

Выступая в Люксембурге на конференции ЕС, Рама повторил, что ни одна другая страна не сможет управлять центрами убежища в Албании.

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Он сказал, что Албания испытывает благодарность за десятки тысяч албанцев, которые были приняты Италией после падения коммунизма в 1991 году, и за поддержку, оказанную Римом во время экономических потрясений в 1997 году и после землетрясения в 2019 году.

Итальянский военный корабль Libra покинул порт Лампедуза на юге Италии в понедельник с 16 мужчинами – 10 из Бангладеш и шесть из Египта – которые были спасены в море после отплытия из Ливии, согласно сообщению итальянского правительства.

Количество мигрантов, прибывающих в Италию по центральному средиземноморскому маршруту из Северной Африки, сократилось на 61% в 2024 году по сравнению с 2023 годом. По данным Министерства внутренних дел Италии, по состоянию на 11 октября этого года 52 425 мигрантов прибыли в Италию морем, по сравнению с 138 947 за аналогичный период прошлого года.

Согласно пятилетнему соглашению, подписанному в ноябре прошлого года премьер-министром Италии Джорджией Мелони и Эди Рамой, до 3 тысяч мигрантов, которых ежемесячно подбирает итальянская береговая охрана в международных водах, получат убежище в Албании. Сначала их будут проверять на борту кораблей, которые их спасают, а затем отправлять в Албанию для дальнейшей проверки.

Первый центр в Шенджине, что в 66 километрах к северо-западу от столицы Тираны, будет использоваться для проверки новоприбывших, а другой объект, примерно в 22 километрах к востоку возле бывшего военного аэропорта в Гядере, будет принимать мигрантов во время рассмотрения их запросов о предоставлении убежища.

Италия согласилась принять тех, кто получит убежище. Тем, чьи заявления будут отклонены, грозит депортация непосредственно из Албании.

Спорное соглашение о передаче искателей убежища в страну, не являющуюся членом ЕС, было положительно воспринято некоторыми странами, которые, как и Италия, страдают от тяжелого бремени беженцев.

Соглашение было одобрено президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен как пример "нестандартного мышления" в решении проблемы миграции в ЕС, но было раскритиковано правозащитными группами как создающее опасный прецедент.