У Литві вже перед другим туром виборів почалися перемовини про коаліцію

Литовські соціал-демократи, які перемогли у першому турі парламентських виборів, провели перемовини про співпрацю із "Союзом селян і зелених", які претендують на роль одного з коаліційних партнерів.

Про це повідомляє LRT; пише "Європейська правда".

Лідерка соціал-демократів Вілія Блінкевічюте зустрілася з лідером "селян" Рамунасом Карбаускісом, вони обговорили варіанти співпраці.

Перед цим у понеділок Блінкевічюте заявила, що розглядає варіант коаліції з Демократичним союзом "За Литву" Саулюса Скверняліса, який посів четверте місце, і "Союзом селян і зелених", який ледве подолав виборчий бар'єр.

Реклама:

Соціал-демократи і "селяни" домовилися про взаємну підтримку у другому турі виборів на одномандатних округах.

Президент Литви Гітанас Науседа прогнозує створення уряду на чолі з соціал-демократами.

Чинна прем'єрка Литви Інгріда Шимоніте після першого туру парламентських виборів у неділю, на яких її партія посіла друге місце, заявила, що поки рано говорити, хто сформує новий уряд країни.

Читайте також: Проукраїнська коаліція програє, але не здається: що показали вибори у Литві.