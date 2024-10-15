В Литве уже перед вторым туром выборов начались переговоры о коалиции

Литовские социал-демократы, победившие в первом туре парламентских выборов, провели переговоры о сотрудничестве с "Союзом крестьян и зеленых", которые претендуют на роль одного из коалиционных партнеров.

Об этом сообщает LRT; пишет "Европейская правда".

Лидер социал-демократов Вилия Блинкевичюте встретилась с лидером "крестьян" Рамунасом Карбаускисом, они обсудили варианты сотрудничества.

Перед этим в понедельник Блинкевичюте заявила, что рассматривает вариант коалиции с Демократическим союзом "За Литву" Саулюса Сквернялиса, который занял четвертое место, и "Союзом крестьян и зеленых", который едва преодолел избирательный барьер.

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Социал-демократы и "крестьяне" договорились о взаимной поддержке во втором туре выборов на одномандатных округах.

Президент Литвы Гитанас Науседа прогнозирует создание правительства во главе с социал-демократами.

Действующий премьер Литвы Ингрида Шимоните после первого тура парламентских выборов в воскресенье, на которых ее партия заняла второе место, заявила, что пока рано говорить, кто сформирует новое правительство страны.

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