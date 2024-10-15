Євродепутат від Орбана, який склав мандат після п’яної бійки, втратив імунітет

З колишнього євродепутата від партії прем’єра Угорщини "Фідес" Балажа Дьорффі, який у серпні склав мандат після сутички в барі, зняли недоторканність.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на 24.hu.

Справою Дьорффі, як повідомляється, , займеться угорське Бюро з розслідування кримінальних справ у межах кримінального провадження.

Речниця Центральної головної слідчої прокуратури Угорщини Каталін Ковач повідомила, що у вівторок, 15 жовтня, відомство передало справу до поліцейського відділку району V Будапешта.

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Там підтвердили, що мандат обвинуваченого як депутата Європарламенту був припинений, тому він більше не користується імунітетом.

У серпні Дьорффі оголосив про складання мандата після інциденту напідпитку. Угорські ЗМІ писали, що чоловік під час вечірки в одному з барів Будапешта напідпитку накричав на жінку. На це її товариші відреагували бійкою, в результаті один чоловік отримав серйозні травми.

Балаж Дьорффі став депутатом Європарламенту від "Фідес" у червні після 14 років роботи в парламенті Угорщини.

Після інциденту він не лише склав євромандат, а й вийшов з "Фідеса" та покинув посаду голови Угорської сільськогосподарської палати.

Зазначимо, що це не перший випадок, коли євродепутати від партії Орбана потрапляють у подібні скандали. У 2020 році Йожеф Саєр склав мандат після того, як його заскочили на гей-оргії в Брюсселі з наркотиками, а від поліції тікав, спустившись по водостічній трубі.