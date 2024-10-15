Евродепутат от Орбана, сложивший мандат после пьяной драки, потерял иммунитет

С бывшего евродепутата от партии премьера Венгрии "Фидес" Балажа Дьорффи, который в августе сложил мандат после стычки в баре, сняли неприкосновенность.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 24.hu.

Делом Дьорффи, как сообщается, займется венгерское Бюро по расследованию уголовных дел в рамках уголовного производства.

Пресс-секретарь Центральной главной следственной прокуратуры Венгрии Каталин Ковач сообщила, что во вторник, 15 октября, ведомство передало дело в полицейский участок района V Будапешта.

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Там подтвердили, что мандат обвиняемого как депутата Европарламента был прекращен, поэтому он больше не пользуется иммунитетом.

В августе Дёрффи объявил о сложении мандата после инцидента навеселе. Венгерские СМИ писали, что мужчина во время вечеринки в одном из баров Будапешта навеселе накричал на женщину. На это ее товарищи отреагировали дракой, в результате один мужчина получил серьезные травмы.

Балаж Дьорффи стал депутатом Европарламента от "Фидес" в июне после 14 лет работы в парламенте Венгрии.

После инцидента он не только сдал евромандат, но и вышел из "Фидес" и покинул пост председателя Венгерской сельскохозяйственной палаты.

Отметим, что это не первый случай, когда евродепутаты от партии Орбана попадают в подобные скандалы. В 2020 году Йожеф Саер сложил мандат после того, как его застали на гей-оргии в Брюсселе с наркотиками, а от полиции убегал, спустившись по водосточной трубе.