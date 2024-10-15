Трамп не спростував, що говорив з Путіним, коли пішов з Білого дому

Колишній президент США Дональд Трамп відмовився підтверджувати чи спростовувати інформацію про телефонні дзвінки з Владіміром Путіним після того, як покинув Білий дім у 2021 році.

Про це він сказав у виступі на Чиказькому економічному форумі у вівторок, 15 жовтня, повідомляє "Європейська правда".

Модератор поставив Трампу питання про його нібито розмови з Путіним після 2021 року, про які написав редактор The Washington Post Боб Вудворд у книзі "Війна" з посиланням на джерело в оточенні експрезидента.

"Ну, я не коментую це, але скажу вам так: якщо я це зробив, то це розумний вчинок. Якщо я дружу з людьми, якщо я можу мати стосунки з людьми, це добре, а не погано, з погляду держави", – відповів Трамп.

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Далі він згадав, що в Путіна "2000 ядерних боєголовок, як і у нас" (насправді понад 5500).

"У Росії ніколи не було президента, якого б так поважали, але, що більш важливо чи менш важливо, я гадаю, я приїхав до Росії, і люди казали: він (Трамп. – Ред.) любить Путіна, а Путін любить його", – додав експрезидент.

Він також заявив, що "перше, що я зробив – припинив будівництво "Північного потоку-2", про який доти ніхто не чув. (США за Трампа наклали санкції на оператора "Північного потоку-2" у січні 2021 року у складі оборонного бюджету, для затвердження якого Конгрес подолав вето президента.)

У Білому домі раніше говорили, що інформація про можливі розмови Путіна з Трампом після 2021 року викликає "серйозне занепокоєння".